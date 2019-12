I dag bliver pølsevogn fjernet efter politisk tovtrækkeri

Først var pølsepavillonen for grim til Horsens og skulle fjernes. Over et år senere kom byrådet med en redningskrans til pølsemanden Tung Nguyen, så pølsevognen alligevel kunne blive stående. Men nu er det endeligt slut. Pølsevognen skal fjernes, og i dag kommer en kranvogn, og løfter den væk.

- Jeg er mega ked af det. Jeg har været nede længe, for jeg elsker at lave pølser til kunderne, siger Tung Nguyen, der har været pølsemand i over 15 år.

02:07 Pølsevognen i Horsens så ud til at være reddet. I juni fik pølsemand Tong Nguyen besked på, at hans pølsevogn skulle rives ned: Et politisk flertal i byrådet syntes den var for grim. I stedet ville kommunen opføre en arkitekttegnet madbod tolv meter derfra. Den fik Tong tilbud om at leje. Problemet var bare, at lejen var markant højere end for pølsevognen, og han måtte ikke servere mad inden døre. I sommer har borgmesteren dog skiftet mening, og dermed er flertallet for pølsevognsnedrivningen væk. Videoen er fra sommeren 2019. Luk video

For dyrt for Tung

I august måned i år droppede byrådet i Horsens planerne om at bygge en ny madbod til 800.000 kroner og i stedet lave et nyt udbud, hvor Tung Nguyen kunne ansøge på lige fod med andre. Problemet var bare, at pølsepavillonen skulle flyttes 25 meter, og det ville ifølge Tung Nguyen blive for dyrt.

- Jeg havde regnet med, at Horsens Kommune ville hjælpe med udgifter til flytningen, men det vil de ikke. Så nu skal jeg selv betale forsyningsafgifter, ny sokkel, kloak og vandtilslutning. Det løber nok op i 300.000-400.000 kroner, og jeg sælger bare pølser til en tyver, siger Tung Nguyen.

- Ærgerligt, men jeg kan ikke gøre mere

Overraskende

Tungs beslutning ærgrer Micheal Nedersøe, DF, byrådsmedlem i Horsens Kommune. Michael Nedersøe var med til at få byrådet til at ændre planerne, så Tung Nguyen kunne søge udbuddet, og han var dengang optimistisk om Tungs chancer for at vinde.

- Det overrasker mig meget og jeg synes, det er ærgerligt, han ikke byder ind, men jeg har svært ved at se, jeg kunne have gjort mere, siger Michael Nedersøe.

Han oplyser desuden, at omkostningerne til flytningen kunne være betalt over huslejen, men det har ikke gjort, at Tung Nguyen var med i udbuddet.

Det betyder, at der nu skal findes en anden løsning.

- Vi har fundet en okay løsning, hvor det vil koste 800.000 kroner og ikke 2,5 millioner kroner med en ny madbod, men det bedste ville være, at Tung greb chancen og blev ved, siger Michael Nedersøe.

Fristen for at søge udbuddet slutter i dag. Har ingen søgt det, vil Nedersøe forsøge at få det forlænget, så Tung Nguyen har endnu en chance for at søge det.