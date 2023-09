Varevogn på fartpilot torpederer campingvogn

Dele af Herningmotorvejen var i flere timer spærret, efter en varevogn og en bil med campingvogn havde været i et sammenstød på motorvejen.

Det oplyser Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Bilen med campingvogn kørte foran varevognen på motorvejen i vestgående retning, da førstnævnte bremsede.

- Det opdager varevognen for sent. Den havde autopilot på og rammer hjørnet af campingvognen, som ryger af bilen, og så rammer campingvognen autoværnet, siger vagtchefen.

Uheldet skete omkring klokken 10.42 mellem Funder og Bording, og over middag torsdag var dele af motorvejen fortsat spærret i vestgående retning.

- Lige nu er Vejdirektoratet i gang med en kran for at få hejst den her campingvogn væk, siger vagtchefen.

Ingen personer er ifølge vagtchefen kommet til skade.