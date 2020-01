Usædvanligt syn på himlen: Tusindvis af fugle gør himlen sort

Ornitologer kommer langvejs fra for at se det imponerende syn. Foto: Sarah Mølsted Andersen, TV MIDTVEST

Er du fugleinteresseret, eller kan du bare godt lide at se noget, du ikke har set før, så slå vejen forbi Hjøllund syd for Silkeborg.

Hver aften ved skumringstid kan man nemlig opleve synet af tusindvis af fugle, nærmere betegnet kvækerfinker, der flyver op mod himlen, inden de sætter sig øverst i grantræerne. Det gør, at himlen kortvarigt bliver mørklagt.

Der går uden problemer 10 år imellem, så det er usædvanligt. Morten DD Hansen, naturvejleder

- Det er mange år siden, vi har haft invasionsår som nu. Der går uden problemer 10 år imellem, så det er usædvanligt, siger Morten DD Hansen, der er naturvejleder på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Kvækerfinken er en fugl, som altid kan ses i Danmark, men normalt overvintrer de i Sydeuropa.

Det er dog ikke tilfældet i år, da der fortsat er masser af mad til dem herhjemme.

- Mange er blevet, fordi der har været sindssygt meget bog, det vil sige frø fra bøgetræerne, i skovbunden. På grund af den tørre sommer i 2018 satte træerne ekstra frø i 2019, og derfor er der fortsat masser af mad til finkerne, forklarer Morten DD Hansen.

Om dagen spiser kvækerfinkerne af bogen i skovbunden, men til aften flyver de op for at lande i nåletræernes toppe, hvor de natten igennem sover tæt sammen.

Se det usædvanlige syn her:

Fantastisk syn

Det er i en skov klos op ad hovedvej 13 i Hjøllund, at man kan opleve det imponerende syn. De seneste måneder har fugleinteresserede og andre nysgerrige slået vejen forbi skoven for ved selvsyn at opleve finkerne gå til køjs.

- Det har været helt fantastisk. Nu har vi været her i lidt over en halv time, og der er bare kommet flere og flere kvækerfinker, og de er kommet uafbrudt ind over os, siger ornitologen Ole Olesen fra Aulum.

Synet af kvækerfinkerne kan opleves en måneds tid endnu.