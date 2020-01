Mand indlagt i isolation: Undersøges for coronavirus på AUH

En person er kommet i isolation på Aarhus Universitetshospital, hvor undersøgelserne for coronavirus er startet.

Det bekræfter Aarhus Universitetshospital overfor TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tale om en dansker, der er kommet hjem fra Hubei-provinsen i Kina, som er et af de områder, hvor der er et virusudbrud.

- Vi har fået en patient indlagt, som vi mistænker, har den her coronavirus. Det er en patient, som har været i det område inden for den tidsperiode, hvor er det relevant, siger Lars Østergaard.

Han er ledende overlæge og professor på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

- Patienten er isoleret, og vi har taget nogle prøver, så vi kan undersøge, om det her virus er årsagen til, at patienten er syg, siger han.

Han oplyser, at man forventer at få svar på prøverne i løbet af natten.

Beredskabet var klar

TV2 ØSTJYLLAND besøgte søndag Aarhus Universitetshospital, som fremviste deres beredskab i tilfælde af, at virussen skulle komme til Danmark.

Her fortalte overlæge Lars Østergaard, at sandsynligheden for, at der ikke var stor sandsynlighed for, at vi ville se virussen i Danmark.

- Sandsynligheden for, at det kommer til Danmark, er meget lille. Den er ikke helt 0, men virussen har primært spredt sig i Kina, sagde han.

- Det er vigtigt at sige, at det ikke er afklaret, om der er tale om ny coronavirus. Vi tager alle de nødvendige forholdsregler, og personalet på Skejby er trænet i at kunne varetage en situation som denne, siger sundhedsminister Magnus Heunicke i en pressemedddelelse.

Smitterisikoen i Danmark er fortsat lav, oplyser han.

Startede i kinesisk by

Smitten af coronavirussen var i begyndelsen centreret omkring byen Wuhan i det centrale Kina, men siden har det spredt sig til flere lande.

Nogle forskere siger, at det nye virus måske ikke er så dødeligt som andre varianter af coronavirussen. Det gælder eksempelvis sars, der i 2002 og 2003 dræbte næsten 800 mennesker på verdensplan under et udbrud, der ligeledes begyndte i Kina.

- Det er det tredje coronavirus. Først havde vi sars og så mers, og ingen af dem kunne tilpasse sig, så de blev varige epidemier over hele verden, forklarer Lars Østergaard.

Men hidtil ved eksperterne meget lidt om det nye virus. Herunder hvor det stammer fra, og hvor let det kan overføres mellem mennesker.

Så derfor er de ansatte på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby nødt til at forberede sig på det værste. At smitten når til Danmark.

- Vores beredskab er ligesom en brandforsikring på dit hus. Du er nødt til at have den, men du håber på aldrig at få brug for den. Vi er parate og beredte, men håber aldrig på patienter, siger Lars Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad kan du gøre for at undgå smitte? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager sine forbehold, hvis man rejser til et af de berørte områder. Rådene lyder som følger: At vaske hænder hyppigt og grundigt med sæbe og vand. Brug eksempelvis håndsprit.

At undgå tæt kontakt med syge personer med symptomer fra luftvejene - eksempelvis hoste og opspyt.

At hoste i albuen, ikke i hånden.

Undgå kontakt med levende og døde dyr, herunder markeder med dyr.

Følg de lokale myndigheders anvisninger.

Evakuerer borgere

Udbruddet har fået Frankrig og USA til at planlægge en evakuering af deres statsborgere og udstationerede diplomater fra den kinesiske storby Wuhan.

Det skriver aviserne South China Morning Post og The Wall Street Journal.

- Generalkonsulen har i samarbejde med lokale myndigheder planlagt at oprette en busrute, der tillader franske statsborgere og deres kinesiske familier at rejse fra Wuhan til Changsha, lyder det i et brev fra det franske konsulat ifølge den kinesiske avis South China Morning Post.

Changsha ligger omkring 350 kilometer syd for Wuhan i det centrale Kina. Det er her, at smitten har sit epicenter.

Coronavirusudbruddet har hidtil kostet 56 personer livet. Derudover er omkring 2000 personer blevet smittet.