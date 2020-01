Naturvejleder om truede arter: Det går ad helvede til

Deprimerende læsning.

Det kalder biolog, naturvejleder og museumsinspektør Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus en ny rødliste over dyre, plante- og svampearters tilstand.

2019 var et hårdt år at være mig i, for jeg kom hjem fra tur efter tur og var bare vanvittigt ked af det. Det hele forsvinder mellem fingrene på os. Morten D.D. Hansen, naturvejleder, Naturhistorisk Museum

- Det er bare den generelle trend især for de truede arter af planter, svampe og især insekterne, at det går virkelig ad helvede til, siger han og tilføjer:

- Vi står til at miste ufatteligt mange arter fra den danske natur i løbet af de næste år. Det er virkelig hårdt at læse.

Rødlisten er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet og viser overordnet set en tilbagegang for naturen siden den seneste rødliste fra 2010.

386 arter er forsvundet

Flere end 10.000 arter er vurderet på rødlisten. Af dem er 386 arter forsvundet fra den danske natur, 376 er kritisk truede, 663 er truede, 802 er sårbare, 568 er næsten truede.

Morten D.D. Hansen har selv talt sommerfugle i et mindre område, og her har han også set en markant tilbagegang.

- Siden 2014 har vi mistet 75 procent af alle de bestande, der var af sjældne sommerfugle.

- 2019 var et hårdt år at være mig i, for jeg kom hjem fra tur efter tur og var bare vanvittigt ked af det. Det hele forsvinder mellem fingrene på os, siger naturvejlederen.

Naturen bliver fattigere

Han mener, at naturen bliver fattigere, når arter forsvinder.

Der er brug for, at man har nogle større sammenhængende arealer, som naturen kan boltre sig på. Jesper Erenskjold Moeslund, forsker, Nationalt Center for Miljø og Energi

- Hvor man på en gåtur for 50 år siden kunne opleve 30 forskellige arter af sommerfugle, møder man måske kun 15 nu.

- Der bliver bare mindre at fornøje og glæde sig over i den danske natur, når de her mange fede arter forsvinder, siger Morten D.D. Hansen.

Jesper Erenskjold Moeslund, der er forsker på Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, har været med til at udarbejde rødlisten. Han peger på, at tilbagegangen skyldes, at der er færre levesteder for arterne.

Behov for mere plads

Han fortæller, at det korte svar på, hvad der skal gøres for at sikre arterne bedre fremover, er mere plads til naturen.

- Der er brug for, at man har nogle større sammenhængende arealer, som naturen kan boltre sig på, siger han.

Samme budskab kommer fra Morten D.D. Hansen

- Vi kan afsætte nogle arealer til natur. Problemet er i dag, at vi knalder produktion ud i alle vores naturområder, siger han.

Dykker man ned i de enkelte artsgrupper i rødlisten, er der en væsentlig stigning i truede arter af karplanter, fugle, svirrefluer og snudebiller. Samtidig er der et markant fald i truede arter af guldsmede.