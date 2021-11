Tyv sad på lur ved købmand

- Manden ligger på skjul, og pludseligt springer han ind på varelageret og skærer en kasse med mange cigaretter fri fra folie, og så løber han hurtigt væk med den, siger politikommissær.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 06:28, og overvågningsbilleder viser, hvordan manden lå på lur og sprang frem med en hobbykniv for at skære en af de mange kasser fri fra pallen.

Politiet håber på vidner

Det var da chaufføren og brugsuddeleren så, at foliet var skåret op, og at to andre kasser med cigaretter var væltet ned fra pallen, at de skyndte sig at tjekke overvågningskameraet og derefter tilkaldte politiet.

Ifølge politikommissæren viser billederne fra overvågningskameraet, at det er tale om en mand.

- Gerningsmanden er cirka 170-180 centimeter høj, men yderligere oplysninger er sparsomme, siger han.