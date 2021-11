Danskerne er klar til at tage mundbindet på igen

For mange er mundbindene pakket godt af vejen, efter at det i august i år ikke længere var et krav at bære det i den offentlige trafik.

Men fra på mandag skal mundbindet atter findes frem, da det torsdag aften blev vedtaget af et flertal i Folketingets Epidemiudvalg, at vi atter skal bruge mundbindet, når vi handler ind, køre med offentlig transport eller tage ud og spise.

Og på trods af, at de færreste af os har valgt at holde fast i mundbindet henover efteråret, viser de nyeste tal fra forskningsprojektet HOPE, der følger danskerne under coronakrisen, at langt de fleste af os faktisk er klar på at tage mundbindet i brug igen.

Leder af forskningsgruppen HOPE, Michael Bang Petersen, vurderer, at danskerne bekymringsmæssigt ligger på samme niveau, i forhold til hospitalernes kapacitet, som de gjorde under anden coronabølge for et års tid siden.

Og at der blandt danskerne er villighed til at tage tiltag i brug, så længe de ikke lugter af nedlukning.