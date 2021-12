Politiker reagerer: Vanvittige varmepriser bør reguleres automatisk

En automatisering

Jens Rohde mener, at der bør laves en reguleringsmekanisme, som tager højde for prisændringer.

- Hvis man nu indsætter en automatik i systemet, som man også gør det med tilskud til vindmøller og biogasanlæg, så vil det altid være sådan, at når priserne stiger, så falder afgifterne – og omvendt – for på den måde er der en stabil indtægt til staten og en stabil udgift for forbrugerne.

- Under alle omstændigheder skal der gøres noget. Det kan ikke passe, at staten skal tjene på, at nogen står på randen til at gå fra hus og hjem.

- Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at man kan holde til i noget parti ikke at adressere problemet og komme med en løsning. Vi kommer så med et løsningsforslag. Det behøver ikke nødvendigvis være det, vi gør, men jeg vil bare understrege, at der er 2,7 milliarder kroner, man kan føre tilbage til forbrugerne, fortsætter den viborgensiske politiker.

Han har derfor skrevet til de øvrige partiers finansordførere for at igangsætte en drøftelse af problemstillingen. Han håber desuden, at Mette Frederiksen i sin nytårstale vil adressere situationen og skitsere en løsning.