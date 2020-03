Overlæge advarer mod bestemt type hånddesinfektion på indkøbsturen

Lige nu er håndsprit en mangelvare herhjemme, hvor både butikker og apoteker længe har måtte melde udsolgt.

Men også for supermarkederne er det svært at skaffe håndsprit hjem til, at kunderne kan afspritte hænderne, inden de går på indkøb.

Derfor har flere af landets største dagligvarekæder såsom Rema 1000, Dagrofa, der bestyrer Meny og Salling Group, der driver eksempelvis Bilka og Føtex, skaffet sig et alternativt hånddesinfektionsmiddel.

Det kommer fra firmaet NowoCoat og er kun blevet solgt som desinfektionsmiddel i 14 dage. På produktets etikette lover firmaet, at midlet fjerner vira og bakterier samt forebygger smittespredning inden for cirka 10 sekunder, efter at hænderne har været i kontakt med midlet.

Effekten er altså ifølge firmaet præcis som håndsprit.

Men i dag advarer en af landets førende eksperter i hospitalshygiejne om at stole på produktet.

Professor ved ikke, om det kan bruges som håndsprit

Niels Høiby er tidligere ledende overlæge gennem 32 år på Rigshospitalet. I dag han er han professor i mikrobiologi, og når han tjekker ingredienslisten på NowoCoats produkt, der indeholder 0,1 procent propan-2-ol og 0,15 procent didecyldimethylammoniumchlorid, er han ikke overbevist om effekten.

Selvom jeg har arbejdet med det her i utallige år, så er jeg aldrig stødt på den her kombination. Niels Høiby, tidl. ledende overlæge

- Det ved vi ikke. Jeg har prøvet at slå det op, og jeg har prøvet at gennemgå litteraturen for at se, om der er noget om det. Men det bliver jo ikke brugt til hånddesinfektion. Det er et desinfektionsmiddel, som bliver brugt på andre områder, men ikke til huddesinfektion overhovedet.

- Selvom jeg har arbejdet med det her i utallige år, så er jeg aldrig stødt på den her kombination.

Især det sidstnævnte stof får ham til at undre sig.

- Jeg har aldrig nogensinde hørt om det inden for den medicinske verden, men det bliver også brugt til mere tekniske desinfektioner åbenbart. Men vi aner ikke, om det fungerer i den medicinske sammenhæng, hvor der er tale om en huddesinfektion, der skal virke inden for 15 sekunder, siger han.

Hånddesinfektion fra NowoCoat. Foto: TV MIDTVEST

Ét stort spørgsmål

Professoren ved med andre ord ikke, om midlet kan bruges som håndsprit eller ej. Og det har heller ikke være muligt for ham at finde ud af det, fordi firmaet ikke har dokumenteret effekten af midlet nogen steder. Og det er problematisk.

- Lige nu synes jeg, at det er ét stort spørgsmål, om vi desinficerer vores hænder, eller om vi bare gør dem våde, for det skal som sagt virke indenfor 15 sekunder, og det ved jeg jo ikke, om det gør.

- Jeg ved ikke, om firmaet ved det, men det står ikke nogen steder på flaskerne. Jeg har også været inde på firmaets hjemmeside, der står heller ikke noget om det.

Bagsiden af produktet fra NowoCoat. Foto: TV MIDTVEST

Troede det var vand

TV2 ØSTJYLLAND har fået mange henvendelser fra forbrugere, der undrer sig over produktet. De er ligesom overlægen kritiske over for effekten af det.

I første omgang troede flere, at der var tale om decideret vand i beholderne hos flere supermarkeder, men det er trods alt ikke tilfældet.

Det er en anden type og dermed anden konsistens og duft, end man måske er vant til - men naturligvis også desinficerende, så kunderne kan være helt trygge. Jonas Schrøder, kommunikationschef, Rema 1000

- Da jeg var nede at handle i Rema 1000, lagde jeg mærke til, at der kom vand ud af den ene håndspritdunk, har en kunde skrevet til os.

- Da jeg arbejder i sundhedsvæsenet, gør det mig harm. Det giver folk en falsk tryghed, lød kundens bekymring.

Men det er altså ikke vand i beholderne, har Rema 1000s kommunikationschef forsikret om.

- Det er en anden type og dermed anden konsistens og duft, end man måske er vant til - men naturligvis også desinficerende, så kunderne kan være helt trygge, skrev kommunikationschefen Jonas Schrøder søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

I dag har TV MIDTVEST så stillet lignende spørgsmål, om hvilken sprit der bliver brugt, og hvad der er i flaskerne.

- Det kan variere fra butik til butik, men hos mange vil det være hånddesinfektion fra NowoCoat. Andre tilbyder håndsprit. Effekten af produktet er det samme, og det er beregnet til hånddesinfektion, lød det fra kommunikationsafdelingen hos Dagrofa.

Dagrofa bestyrer Meny-butikkerne. Den alternative hånddesinfektion findes også hos Salling Group, der driver eksempelvis Bilka og Føtex. Og altså også hos Rema 1000. Foto: Stine Agnholt Andersen, TV MIDTVEST

Ekspert: Firma bør dokumentere effekt

Professor i mikrobiologi, Niels Høiby, vil ikke udelukke, at produktet kan virke og være et alternativ til håndsprit.

- Det kan da godt være, at det virker, men det skal vises, at det virker.

Jeg synes ikke, at det dur. Vi må forlange fra firmaet, at de stiller dokumentation til rådighed for, at det her fungerer som håndsdesinfektion. Niels Høiby, tidl. ledende overlæge

Og det kan Niels Høiby ikke umiddelbart se, at firmaet nogen steder har dokumentet.

- Jeg synes ikke, at det dur. Vi må forlange fra firmaet, at de stiller dokumentation til rådighed for, at det her fungerer som håndsdesinfektion. Det er ikke nok, at det bare fungerer som desinfektionsmidler, fordi det er altså inden for de her 15 sekunder, at det skal virke. Og den koncentration, man bruger, skal være nok til, at det virker inden for de her 15 sekunder, og det må de bare dokumentere.

'Skal gennemføre undersøgelse'

Og det kan gøres relativt hurtigt og simpelt, siger han.

- Hvis firmaet vil markedsføre og bruge det her, så skal de have nogle til at gennemføre den undersøgelse.

- En hvilken som helst mikrobiologisk afdeling kan lave det her. Serum Instituttet kan lave det, hvis de vil. Det er let at gøre, forklarer Niels Høiby.

Ifølge ham er det vigtigt, at en sådan undersøgelse også bliver foretaget eksternt.

- Ingen vil jo stole på, at man undersøger sine egne produkter og påstår, at det er godt, da man jo også tjener penge ved at sælge det. Det er i orden at tjene penge ved at sælge det, men en uafhængig instans skal vise, at det fungerer.

Produkt er testet internt

Ifølge NowoCoat, der sædvanligvis gør sig mest i træbeskyttelse, tag- og metalmaling, imprægnering, algemiddel og rens, er de pludselig begyndt at sælge hånddesinfektion på grund af manglen på desinfektionsmidler.

Og de kan producere det på baggrund af deres mangeårige erfaring med desinfektionsmidler til blandt andet æg.

Direktør Ole Enevold Jensen fortæller, at aktivstofferne i desinfektionsproduktet i butikkerne er lovlige. Den oplysning bekræfter Miljøstyrelsen over for TV2 ØSTJYLLAND i dag. Men de er ikke endeligt godkendte af EU.

Direktør i NowoCoat, Ole Enevold Jensen, står inde for produktet. Foto: Marc Killigren, TV MIDTVEST

Desuden er produktet blevet testet internt i virksomheden, lyder det fra NowoCoat.

- Det har vi gjort ved at teste med bakterier fra en hånd på en agraplade for at få bekræftet, at stoffet også virker, inden for de 15-30 sekunder fra man påfører væsken, siger direktøren.

- Vi propper det i vores egen blanding af vand og glycering - og det har vist at virke ved en koncentration af 0,15 procent, uddyber han.

Venter på resultat af ekstern test

En ekstern test af produktet er ved at blive lavet på laboratorier i England, Polen og Italien. Resultatet af disse undersøgelser ligger dog først klar om 14 dage.

Hvorfor venter I ikke på, at et eksterne laboratorium har godkendt det, inden det står ved indgangen i supermarkederne?

- Vi har jo testet det hos os selv. Jeg kan spørge omvendt, om du som journalist ikke synes, at det er mindre samfundsansvarligt at sætte det på hold de næste to uger ud fra et samfundsmæssigt syn, når den interne dokumentation og med et aktivstof, der er godkendt af Miljøstyrelsen, er i orden, spørger direktør Ole Enevold Jensen retur.

Set i bakspejlet havde jeg ønsket, at jeg havde sat det i gang for mere end en måned siden, for så havde vi kunne sælge det til hele markedet inklusive sundhedssystemet. Ole Enevold Jensen, direktør, NowoCoat

Han erkender, at det havde været en fordel at have en ekstern blåstempling af produktet, inden det blev sat på markedet.

- Set i bakspejlet havde jeg ønsket, at jeg havde sat det i gang for mere end en måned siden, for så havde vi kunne sælge det til hele markedet inklusiv sundhedssystemet.

Han understreger dog, at det ikke nødvendigt med en ekstern test for at sende produktet på markedet.

- Det er først en test, der bliver nødvendig, når vi går ind i sundhedssystemet. Det her er rigeligt til at komme på markedet med det. Der er ikke noget, der kalder på en tredjepartsgodkendelse ud over vores egen samvittighed - og det er derfor, vi har bedt om en ekstern test. Det er for at få en uvildig dokumentation, siger Ole Enevold Jensen.

- 14 dage er alt for lang tid

NovoCoat har altså selv testet produktet, og en ekstern undersøgelse er for en sikkerheds skyld sat i gang.

Men professor Niels Høiby er ikke begejstret for, at der skal gå to uger, før resultaterne af disse er klar.

- 14 dage er alt for lang tid. Det er relativt simpelt at teste, og det kan gøres på få dage. Det er uansvarligt, at det er i butikkerne, før testen er lavet. Det kan være med til at give en falsk tryghed, siger Niels Høiby.

- Og hvad værre er - vi ved ikke, om det rent faktisk virker, og vi risikerer at smitte hinanden.

Han mener derfor, at butikkerne bør tage konsekvensen allerede nu.

- Indtil man har testen, bør man tage det væk fra indgangene og erstatte det med eksempelvis handsker, som man ser det hos Coop og Irma eksempelvis, slutter han.

TV2 ØSTJYLLAND følger udviklingen og holder øje med, om supermarkedskæderne eventuelt tager produktet ud af butikkerne.