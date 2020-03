Håndsprit og masker bevogtes på hemmeligt lager

Håndsprit, engangshandsker og mundbind er i høj kurs. De er nemlig essentielle for sikkerheden i ældreplejen og på landsdelens hospitaler.

Men lagerbeholdningen er ikke uendelig. Allerede i dag opfordrer region Midtjylland sundhedspersonale på landsdelens hospitaler til at bruge værnemidler med stor omhu.

Og i kommunerne tager de nu alle midler i brug for at holde lageret i hævd. På en hemmelig adresse i Silkeborg bliver et lager bevogtet.

- Det er jo ikke noget vi har prøvet før, så det er rigtig, rigtig, vigtigt vi har styr på lageret, fortæller Jørgen Svane Sørensen, som er ansvarlig for lagerbeholdningen af værnemidler i Silkeborg Kommune.

Opgaven for Jørgen Svane Sørensen er klar. At sikre et stort lager - så kommunens omsorgsansatte ikke løber tør for forsyninger.

- Lige nu har vi rigtig meget fokus på, at der er værnemidler til personalet hos de ældre og de svage borgere, forklarer han.

Henter fra lukkede institutioner

For at have flest mulige midler henter de lige nu værnemidler ind fra de institutioner, som alligevel er lukket.

- Vi henter jo ind fra overskud, fra en børnehave her, som har ekstra handsker eller sprit. Og så samler vi sammen til et nødlager, så kommunen kan holde forsyingen oppe ude ved de sårbare borgere, fortæller Mette Changizi, som er frivillig hjælper for kommunen.

Mette Changizi er frivillig hjælper sammen med Kristina Henriksen. Og de er glade for at kunne give en hånd midt i krisen.

- Det er meget meningsgivende, så gør man da i det mindste en forskel på en eller anden måde. I stedet for bare at sidde derhjemme, fortæller Kristina Henriksen.

Efterspurgte varer

Før krisen var der masker og sprit til alle. Men håndsprit er pludselig blevet en af verdens mest efterspurgte varer.

Det ved de hos Jysk Kemi Service i Holstebro.

- Vi prøver bare at producere så meget som vi kan, men det er en mærkelig situation, for der er rift om det, og det er svært for råvarerne kan være svære at skaffe, fortæller Tommy Brandt, som er Administrerende direktør i Jysk Kemi Service.

Indtil nu er der sprit nok i Silkeborg, takket være nødberedskabet.

Lageret i Silkeborg er hemmeligt at hensyn til borgernes sikkerhed, og i øvrigt overvåget af vagter.