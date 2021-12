Glemte at slukke lys i adventskrans: 75-årig sigtet for overtrædelse af brandloven

Men selvom det ikke gik værre denne gang, så er opfordringen fra politiet klar.

- Pas nu på med de levende lys i den her tid. Hvis man har et juletræ eller dekoration, man har haft indenfor længe, så er granet så tørt nu, at det kan virke helt eksplosivt. Husk at slukke alt lys, når du går hjemmefra – også selvom det bare er over til naboen, siger vagtchef Anders Hansen.