Hundredvis af militærkøretøjer på danske veje i weekenden

Hundredevis af militære køretøjer og materiel sætter i weekenden kurs mod Køge Havn fra kaserner over hele landet.

Det betyder, at der vil være en øget, militær trafik igennem store dele af Danmark igennem weekenden.

Eksempelvis skal Trænregimentet i Aalborg flytte køretøjer fra Nordjylland over Fyn til Køge.

Fra Køge Havn skal materiellet sejles til Letland i løbet af den kommende uge.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Dansk bidrag til østlig flanke

Det sker i forbindelse med, at Danmark indsætter soldater i Letland for at sikre NATO's østlige flanke.

Soldaterne såvel som det militære materiel skal bidrage ved at afskrække trusler og - hvis det bliver nødvendigt - besvare "militær aggression" mod Danmarks allierede.

Ifølge Forsvaret er "indsættelsen af danske soldater i Letland en naturlig videreførelse af det samarbejde danske og baltiske soldater har haft i de seneste års internationale missioner og træning."

Tirsdag oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, at et område på Køge Havn blive omdannet til et midlertidigt militært område.

Overfor TV 2 Lorry forklarede pressevagt ved Forsvarskommandoen, Lars Skjoldan, at politikredsen har lavet en aftale med Forsvaret om at etablere det militære område, som blive blive bevogtet af Forsvaret.