Sommerland i ny rekord – og nu gør gravemaskiner klar til nyt

Tre nye forlystelser klar til foråret

Nu er forlystelsesparken gået i hi for vinteren, men forberedelserne til den nye sæson er allerede i fuld gang og de første gravemaskine er allerede trillet ind i parken, fortæller Henrik B. Nielsen:



- Vi investerer 50 millioner kroner i 3 nye forlystelser i Dinosaurland, der står klar til næste sæson. Det er vigtigt for vores fortsatte attraktivitet, at der er nye, sjove oplevelser for gæsterne at komme efter, siger direktøren.



Den ene af de nye forlystelser kommer til at hedde SpinOsaurus, og det er den eneste af sin slags i Danmark, oplyser Djurs Sommerland.

- Her kommer gæsterne til at suse frem og tilbage på ryggen af et kæmpe dinosaurskelet med op til 70 km/t samtidig med, at de roterer rundt og rundt, skriver Djurs Sommerland om forlystelsen.

De to andre nyheder er ligeledes familieforlystelser. I Motorbike Derby kan man styre sin egen motorcykel og svinge den op i en 90 graders vinkel, mens Fossilvaskeren spinner rundt med fuld fart, oplyser forlystelsesparken.