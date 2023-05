Skoleleder har fået nok – nu har han bestilt en bus til børnene

På Rønde Privatskole har skoleleder Esben Jacobi Broni Jensen fået nok. Mindst 20 af hans elever fra 7. til 10. klasse må nemlig vente længe efter skoletid, før de kan komme med den offentlige busrute hjemad. Cirka en time og 20 minutter må eleverne vente, før de kan komme hjemad, og det er simpelthen for længe, mener Esben Jacobi Broni Jensen. - Vi hører fra forældrene, at de er udfordrede på selv at kunne hente børn og få deres hverdag til at hænge sammen, for forældrene vil jo også gerne have, at deres børn får lavet lektier og kommer til fritidsinteresser og så videre, siger skolelederen.

Problemstillingen berører en gruppe på mindst 20 af eleverne fra 7. til 10. klasse.

Derfor har han nu hyret en bus fra et privat busselskab til fire dage om ugen at fragte eleverne hjem efter skole. Efter sommerferien holder bussen klar, når skoledagen er omme. For dyrt på sigt Løsningen er delvis betalt af forældrene, men alligevel er bussen en underskudsforretning for skolen. Ultimativt lurer frygten hos skolelederen for, at eleverne søger til konkurrerende skoler, hvis der ikke på sigt kommer en bedre løsning. - Så har vi da ikke råd til at drive skole, hvis vi samtidig også skal drive en busrute. Vi prøver det her, og så må vi se, hvordan det går, siger skolelederen, der heller ikke mener, at cykler er vejen frem.

80 minutter er simpelthen for længe, eleverne skal vente på bussen hjemad, mener skolelederen.

- Hvem cykler 20 kilometer hver dag frem og tilbage i skole i dag? Det er de færreste, der gør, og det vil stadig tage tid, hvis man skal ud at cykle langt for at komme frem og tilbage. Den busrute, eleverne må vente så længe på, er Midttrafiks rute 217, der kører i retning af Randers over Mørke og Hornslet. Bare ikke når det ringer ud efter sidste time. Ifølge planchef i Midttrafik Henrik Juul Vestergaard er det for dyrt at rette køreplanen til efter skoleelevernes behov. - Vi har kun den økonomiske ramme, vi nu engang har fået fra regionen til den her rute, siger planchefen. Ekspertudvalg præsenteret Torsdag præsenterede transportminister Thomas Danielsen (V) et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til fremtidens kollektive trafik. Ved udgangen af 2024 skal de fremlægge deres anbefalinger til forbedringer. Udvalget skal blandt andet se på, hvordan man sikrer offentlige transportmuligheder over hele landet. - Vi ønsker at give langt bedre mulighed for mobilitet, uanset hvor i landet man bor, fordi man skal kunne passe uddannelse eller andre aktiviteter fra hele landet. Også selv om man ikke har et kørekort, siger transportminister Thomas Danielsen. Ekspertudvalget består af ni medlemmer, herunder flere ledere i landets trafikselskaber samt en række universitetsfolk.

