Maria fik ingen advarsel fra kommunen: - Det er forrykt

Fordi kommunen ikke har oplyst hende om, at tilskuddet til forældrene nu vil blive udbetalt sidst på måneden, så har hun ikke ændret den information i sin kontrakt med forældrene.



- Der står i min kontrakt, at betaling er til den 1. i måneden, og at tilskuddet fra kommunen bliver betalt forud. Det er det altid blevet i Syddjurs Kommune, og det er jo svært at lave om i kontrakten nu, siger Tina Madsen og tilføjer:

- Det virker mærkeligt, at man ikke har informeret omkring det, fordi det berører børnefamilierne, som ikke har så mange penge lige nu.

Kommune etablerer nu overgangsperiode

I et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND bekræfter Syddjurs Kommune, at der ikke er blevet sendt information ud til de berørte borgere, men at det har stået på kommunens hjemmeside.

Har I været gode nok til at informere om ændringen?

- De private pasningstilbud er selvstændige erhvervsdrivende, som forældre køber plads hos. Det er således alene forældre som ydes et kommunalt tilskud i henhold til lovgivning, skriver Kenneth Enrico Petersen, dagtilbudsleder hos Syddjurs Kommune, i en mail.

Han skriver videre:

- Vi har på baggrund af flere henvendelser i denne sag valgt at etablere en overgangsperiode på tre måneder og udbetale tilskud til forældre hurtigst muligt for januar, da beskeden om ændringen beklageligvis ikke ser ud til at være nået ud til alle berørte parter.

- Det er forrykt, synes jeg

Men Maria Kristiansen mener stadig, at kommunen burde have informeret de berørte familier et par måneder i forvejen om ændringen.

Er det ikke jeres ansvar som forældre, der har valgt et privat pasningstilbud, at holde jer opdateret?

- Jeg synes kommunen har en pligt til at informere borgerne, når sådan noget sker. Jeg tænker på alle de andre udover os, der bliver påvirket af det her. Der er mange mennesker, der har det svært i økonomien i forvejen, og at man så skal til at finde de penge i budgettet uden et varsel, det er forrykt, synes jeg, siger Maria Kristiansen.



I dagtilbudslederens skriftlige svar skriver han, at grunden til, at tilskuddet fremover udbetales sidst på måneden er, at kommunen fra 1. januar har et nyt pladsanvisningssystem, som kan håndtere bagudbetaling - hvilket altid har været intentionen.