Kommune afsløret: Pressede medarbejdere må bryde loven igen og igen

Børn har krav på hjælp

Det samme fortæller medarbejdere i Familierådgivningscentret i Syddjurs Kommune. I rapporten fra Arbejdstilsynet siger de, at lovmæssige tidsfrister bliver overskredet i mange sager i alle fire teams i centret.

I specialrådgiverteamet har man overskredet tidsfristen i 17-18 af 25 aktive børnefaglige undersøgelser.

- Det er meget alvorligt, at der er så mange fristoverskridelser i så alvorlige sager. Det er et klart billede af, at det faktisk sker rigtig tit, siger Caroline Adolphsen, ekspert i socialret og lektor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

- De her frister er lavet for, at de børn, der har brug for hjælp, får den hjælp, de har krav på til tiden, siger hun.