Har fisket hele sit liv - nu må han købe hos fiskemand

Anton Mejer sejler ud fra Kaløvig Bådehavn flere gange om ugen for at se, om han kan få noget på krogen. Han har fisket lige så længe, han kan huske - men fangsten er ikke, hvad den har været.



Han fører dagbog over fangsten - og resultatet er nedslående.

- For ti år siden kunne vi bare sejle ud og fiske de torsk, vi havde brug for. Jeg havde aldrig regnet med, at det skulle blive sådan, at jeg må køre til en fiskehandler for at få en fisk. Men såden er det blevet, siger Anton Mejer.

- Jeg har ikke sat garn efter fladfisk de sidste to år, for der er ingenting. Og torsken er væk.