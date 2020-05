Forslag skal få flere til at øremærke katte: Det er ikke vejen frem, mener kattehjem

Antallet af herreløse katte stiger, og det mærker de blandt andet hos Tøstrup Dyreværn og Kattehjem på Djursland.

- Det har været et stigende problem gennem de sidste mange år, siger Mariann Betzer-Poulsen, der er internatsleder hos Tøstrup Dyreværn og Kattehjem, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år fik internatet over 2000 herreløse katte indleveret.

Dyreinternat: - Det giver mening

Nu vil regeringen få flere til at øremærke deres kat, hvilket et flertal i Folketinget bakker op om.

Forslaget går ud på, at man som ejer skal miste retten til sin kat, hvis den ender på et internat og ikke er mærket.

- Jeg tror, det vil gøre det langt mere attraktivt at få mærket sin kat og få den registreret, sagde fødevareminister, Mogens Jensen (S), til TV MIDTVEST i tirsdags.

Jeg tror, det eneste, der kommer ud af det, er, at mange, der får killinger, bare vil dumpe dem ude i skoven, fordi de ikke vil ofre at få dem øremærket. Mariann Betzer-Poulsen, internatsleder, Tøstrup Dyreværn og Kattehjem

Flere dyreinternater bakker op om forslaget om at lave regler, der skal få flere til at mærke deres katte, så man hurtigt kan finde tilbage til ejeren.

- Jeg synes, det er en rigtig god ide, fordi vi kan jo se, at det giver mening. Hundeloven har jo virket, siger Lise Svejgaard fra Viborg Internat, og henviser til de mange gadehunde, som man ser i eksempelvis Grækenland og andre lande.

Kattehjemmet i Tøstrup prøver at finde nye hjem til de indleverede katte. Det er kun vildkatte, der er svære at håndtere samt katte, der er syge, som bliver aflivet.

Mærkning er ikke vejen frem, mener kattehjem

Derudover vil Dansk Folkeparti have gjort mærkningen til et lovkrav, så alle katte registreres, ligesom hundene skal ifølge lovgivningen.

Men en tvungen mærkning er ikke vejen frem, mener de hos Tøstrup Dyreværn og Kattehjem.

- Jeg tror, det eneste, der kommer ud af det, er, at mange, der får killinger, bare vil dumpe dem ude i skoven, fordi de ikke vil ofre at få dem øremærket, siger internatsleder Mariann Betzer-Poulsen.

Derfor mener de, at det i stedet for øremærkning handler om, at kattene skal neutraliseres, så de ikke kan få killinger.

- Jeg oplever det som et problem, at så mange får killinger, så hellere starte i den anden ende, siger Mariann Betzer-Poulsen.

Dyrenes Beskyttelse bakker op

Hos Dyrenes Beskyttelse bakker de op om udspillet til den nye kattelov, som skal føre til mere mærkning af katte, men de ser også gerne et krav om sterilisation.

- Det kan der helt sikkert ligge nogle gode ting i, at man får gjort det til et lovkrav. For vi må jo bare konstatere, at vi på Dyrenes Beskyttelses internater ser et stort antal katte, som ingen vil tage sig af, siger Jens Jokumsen, der er Familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, til TV2 ØSTJYLLAND.

