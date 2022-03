Ældres vasketøj kommer tilbage med røde pletter

Hun har fulgt sagen, og med hendes kendskab til de mange problemer og bureaukrati, så støtter hun ikke længere ordningen.

- Og man kan tydeligt se, at det her ikke er noget, vi vil stå model til, siger Laila Sortland (NB).

Kan ikke bryde kontrakten

Oprindeligt havde Syddjurs Kommune også valgt en central vaskeløsning for borgere, som får hjemmehjælp i eget hjem.

Her var målet at spare penge, men også at frigive tid for de hårdt pressede hjemmehjælpere.

Her viste det sig dog, at det blev meget mere besværligt for hjemmehjælperne, fordi de stadig skulle bruge tid på at hjælpe, hvis en ældre havde tisset i sengen om natten.