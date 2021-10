17-årig overfaldet og sparket i ansigtet

To mænd på 18 og 20 år er sigtet for mandag aften at have overfaldet en 17-årig dreng. Sigtelserne går på vold og vold af særlig farlig karakter.

De to skulle angiveligt have væltet den 17-årige omkuld og sparket ham flere gange i ansigtet og på kroppen. Det fremgår af Østjylland Politis døgnrapport.

Overfaldet skete på Tingvej i Hornslet klokken 20.15.

De to mænd er desuden begge sigtet for ulovlig tvang og frihedsberøvelse af den 17-årige ved efterfølgende at tvinge ham til at udlevere sin mobiltelefon og truet ham til at følge med dem.