Smittetallet stiger på sygehus - må flytte patienter til andre hospitaler

Torsdag fortalte lægefaglig direktør, Nils Falk Bjerregaard, at han er meget ærgerlig over, at han må sende patienter videre.

Kan ikke hjælpe patienter

Antallet af indlagte med COVID-19 stiger netop nu, og medicinsk sengeafsnit er en af de afdelinger, der behandler de smittede. Men en del af de patienter må de sende videre:

- Vi er enormt kede af at skulle have hjælp fra andre afdelinger og hospitaler, vi har jo flere smittede og indlagte end nogensinde før, så det var nu, vi skulle løfte opgaven, og det ærgrer mig meget over, at det ikke kunne lykkes, siger Nils Falk Bjerregaard og fortsætter:

- Det er jo en stor ulempe for patienter og pårørende at skulle til et hospital længere væk, siger Nils Falk Bjerregaard.