Vinterherberg mangler frivillige: Nogle frygter at blive smittet af hjemløse

Frygter at lukke

Vinterherbergets drømmescenarium er at skaffe frivillige, der vil tage to nattevagter eller to aftenvagter på en måned igennem hele perioden fra 15. november til slutningen af marts.

Hvis de ikke får de ønskede frivillige, kan det i værste fald betyde, at herberget må lukke de dage, hvor de ikke har nok frivillige.

- Vi har et lille budget til løn, men vi kan ikke betale alle aftener, siger Søren Christensen.

Han fortæller samtidig, at man ikke skal frygte smitte med corona på herberget. De har på intet tidspunkt under coronakrisen oplevet ret mange smittetilfælde blandt de hjemløse.

Samtidig fortæller han, at man skal bære mundbind indenfor, ligesom der vil være masser af håndsprit inde og ude. Desuden er de nye lokaler på amtssygehuset større end på det tidligere herberg, og der er mulighed for bedre afstand mellem alle.