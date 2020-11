Corona-udbrud på Regionhospitalet Horsens

- Vi er enormt kede af at skulle have hjælp fra andre afdelinger og hospitaler, vi har jo flere smittede og indlagte end nogensinde før, så det var nu, vi skulle løfte opgaven, og det ærgrer mig meget over, at det ikke kunne lykkes, siger Nils Falk Bjerregaard og fortsætter:

- Det er jo en stor ulempe for patienter og pårørende at skulle til et hospital længere væk, siger Nils Falk Bjerregaard.

Afdelingen er gået i gang med et større analysearbejde for at finde ud af, hvor det er gået galt, og hvordan de i fremtiden kan undgå samme udbrud.