Nu kan historisk bygning blive din

Desuden skal der eksempelvis etableres en offentlig sti og et lille opholdsareal ned til søen, da grunden og bygningen som museum også gav offentlig adgang.

Alt i alt skal man som interesseret køber og for at komme i betragtning grundigt redegøre for, hvad man vil med bygningen, og hvordan det formål kan opnås med mest skånsom restaurering.

Meget bevaringsværdig

Dommergården er registreret med høj bevaringsværdi, SAVE værdi 3, og ønskes derfor af kommunen bevaret i sin helhed.

Der er sidste frist for bud 31. maj, og herefter skal buddene forelægges kommunen, som så skal vurdere priser og projektforslag.

Først herefter kan man gå i gang med lokalplanen, så der går altså op til et års tid, inden vi kender fremtiden for ejendommen, vurderer ejendomsmægleren.