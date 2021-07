Finalist i Årets Landsby: - Jeg tænkte egentlig ikke, at det var muligt

Derudover har landsbyen vist stort medborgerskab ved at arrangere corona-banko, holde digital kirke-kaffe og etablere en hotline for de ældre i byen, der ikke kunne finde ud af de digitale forandringer i samfundet.

- Jeg tror, at vi har været godt til at række ud og lave partnerskaber med organisationer eller andre. Alt det her, kan vi jo ikke klare alene, siger formanden.

Borgmester: - Jeg er fuld af beundring

Skanderborgs borgmester Frands Fischer er glad for, at Stjær som landsby viser vejen for, hvad man kan opnå med engagement og fælleskab.

- Jeg er glad og stolt på Stjærs vegne og sådan set også over borgerne i Stjær, siger Frands Fischer, borgmester i Skanderborg Kommune, Soc. Dem.