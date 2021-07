105 børn samlet på Jyllands største tennisskole

Konkurrencer og hygge

Udover tennis er der fokus på at have det sjovt. Der er masser af konkurrencer og så bliver der også spillet stikbold, for at få et lille afbræk fra tennisketcheren. Og at der også er plads til andre ting end tennis sætter børnene pris på.

- Man kan også få is, lyder det fra syvårige Anton Vestergaard med et smil.

Han har spillet tennis i næsten et år.

- Min mor og min far og min lillebror spiller alle tennis. Det er bare sjovt, man kan stå med en ketcher og en bold og skyde, og det er faktisk ikke særligt svært forklarer han.