Nye sejlere støder på grund på stribe: På vej mod endnu et rekordår

Mens det har været mere eller mindre umuligt at rejse ud i den store verden, har mange østjyder valgt at udforske de danske farvande i stedet. Det har havnene kunnet mærket, hvor det efterhånden er lidt af en opgave, blot at sikre sig en bådplads.

Det har dog også sat sine spor hos Nordfalcken i Egå, der er en frivillig redningstjeneste.

- Det har været et givtigt forår for os i hvert fald, siger Mads Thøger Jensen, formand for Nordfalcken.