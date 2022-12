Ditte holder jul på børnehjem 10.000 kilometer væk fra familien

Hun fortæller, at det område, hvor børnehjemmet ligger, er præget af stor fattigdom.

- Jeg ser ofte, at der ikke er råd til sko, og så får de det, der hedder jiggers. Det er noget, der ligner lus og som kravler ind i hudfladen ved tæerne og fingerspidserne, og det gør så ondt, at de ikke kan gå. Det påvirker jo deres uddannelse og mulighed for at være sociale, siger Ditte Engelbrecht Sørensen.

For hende er en af de vigtigste formål med børnehjemmet at give børnene en mulighed for ikke blot at drømme, men at realisere deres drømme.

- Jeg vil gerne give børnene håb for fremtiden, som de godt kan mangle, når de sidder og ikke engang har et par sko, siger den 27-årige østjyde.

Musik og dans juleaften

Ditte valgte at starte sit helt eget børnehjem, fordi hun gerne vil vide, at tingene går ordentlig til, og hvad pengene går til.



På sine mange besøg har Ditte fået mange nære venner i Kenya, og hun har forelsket sig i mentaliteten. Derfor glæder hun sig til at fejre jul i sit andet hjem, hvor de lokale er inviteret til et festmåltid.

- Kenyanere er utroligt sociale og har skidegod humor, så de kan få mange timer til at gå med bare at sidde og nyde et måltid. I Danmark er det meget sådan, at man skal inviteres, før man kommer til noget, men i Kenya går man ind for jo flere, jo bedre, siger Ditte Engelbrecht Sørensen.