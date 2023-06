Vandværk nødt til at lukke for vandet: Hold igen med at vande græsset

- Lige nu bugner mailen hos os med spørgsmål om, hvorvidt plænen skal være gul, og hvorfor får den brune pletter, og det er altså tegn på, at det er tørke nu, Med 14 millimeter regn i maj begynder plænerne stille og roligt at tørre ud, fortæller ejeren af plænefirmaet, der har et par råd til haveejerne.

- Når græsplænen begynder at være gullig, skal man stoppe klipningen, og den allersidste klipning skal være i højeste trin, for så skygger græsset for dets vækstpunkt, og græsset er klar til at gå i dvale, siger Michael Lindholm Jepsen.

Selv går han ikke i panik over en tør periode.

- Som greenkeeper vil jeg faktisk ikke vande min egen have. Jeg vil følge de gode råd med, at jeg slutter i højeste trin på min plæneklipper, så jeg hjælper græsplænen.

- Og så er et andet godt råd at lade være med at bekymre dig om din have, når det er tørt. Fokuser på solskinnet og det tørre vejr og nyd terrassetimerne i stedet for.