Tatovøren Puk laver tegnelege med tusinder af hjemsendte børn

Det plejer at være hendes egen datter og kræftramte børn på Aarhus Universitetshospital, Puk Espersen tegner sammen med, men lige for tiden er det mange flere.

I disse dage, hvor skoler og daginstitutioner er lukkede for at mindske spredningen af COVID-19, har hun startet en Facebook-gruppe, hvor hun livestreamer tegnelege.

- Det startede med, at jeg læste, at der var en, der skrev på Facebook, at personen havde svært ved at aktivere sit barn. Og jo mere jeg scrollede ned på min startside, jo mere gik det op for mig, at der var mange forældre, der havde svært ved at finde ud af, hvad de skulle lave med deres børn, siger Puk Espersen fra Silkeborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Puk Espersen arbejder som tatovør i Randers, når den slags forretninger og mange andre altså ikke er lukket ned på grund af smittefare, og så er hun uddannet portrættegner.

I stedet for blot at sidde derhjemme og kede sig giver hun lige nu sine evner med blyant og tus videre til et væld af børn gennem Facebook-gruppen ’Tegn med Puk’.

Gruppen har i skrivende stund 6777 medlemmer – hovedsageligt voksne, som ser videoerne live sammen med deres børn derhjemme.

- Det er blevet taget helt vildt godt imod. Den første video, jeg lagde op, fik over 400.000 visninger, så det er bare gået stærkt, siger hun.

Mandag tog tegnelegen udgangspunkt i cirkler. Du kan se videoen herunder:

Tegnelegene kan man følge med i cirka hver anden dag klokken 12. Videoerne bliver også gemt efterfølgende, men Puk Espersen har opfattelsen af, at børnene synes, det er sjovest at se med direkte.

- Så kan de skrive kommentarer til videoen og reagere på det, jeg tegner. Under videoen, der handlede om dyr, var der for eksempel nogle børn, der skrev, om dyrene ikke kunne hedde Olivia og Søren, og så kaldte jeg dem det, siger hun.

Belært af erfaringer fra de første videoer, deler Puk Espersen nu tegnelegen op, så den første halve time primært er henvendt til de yngste børn, mens den sidste halve time er målrettet de lidt ældre børn.

- Til de store har jeg lavet noget med bogstaver og tal, og med de små prøver jeg også at putte så meget læring ind i det, som jeg kan. Og så får de også øvet sig i at være kreative og bruge sine hænder.

Hendes egen datter er i teenagealderen, og er ifølge Puk Espersen ret nem at have gående derhjemme, men hun forstår godt, hvis småbørnsforældrene ikke har det så let i den her tid, hvor børnenes institutioner er lukkede, og der samtidig for manges vedkommende er et arbejde, der skal passes hjemmefra.

- Som forælder er der ikke noget værre end at føle, at man ikke gør det godt nok. Så det betyder virkelig meget, at jeg kan være med til at give dem et afbræk og hjælpe dem med at finde på noget, børnene kan lave, siger Puk Espersen.

Hun oplever også at få rigtig mange positive tilbagemeldinger i indbakken fra både forældre og børn, og hun forsøger så vidt muligt at besvare dem alle.

Næste gang, der er tegneleg i Facebook-gruppen, er onsdag kl. 12.