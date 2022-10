Spiseforstyrrelse stoppede Pernilles cykeldrøm: - Jeg ønsker det ikke for nogen

Hendes mange imponerende resultater tæller også ungdomstrøjen i Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour og WNT Madrid Challenge by La Vuelta i 2019, og så er det også blevet til flere medaljer i danske mesterskaber.

Men med sejrene kom også et pres.

- Jeg tror, jeg fik en spiseforstyrrelse, fordi jeg prøvede at gøre det bedst muligt hele tiden, og jeg lyttede ikke til mig selv til sidst. Efterfølgende har jeg brugt den til at kontrollere og så miste kontrollen, for så at komme tilbage i kontrol. Jeg er bange for at fejle, og det sidder bare ret dybt i mig, siger Pernille Mathiesen.

Fokus på det mentale helbred

Pernille Mathiesen fortæller, at hun har kørt på hold med mange ryttere, der har haft de samme udfordringer som hende i forhold til vægten. Det er blandt andet også derfor, hun har valgt at fortælle sin historie – for at sætte fokus på det mentale helbred blandt sportsudøvere.