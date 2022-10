Nu skrues der ned for varmen: Én bestemt vare rives væk

Liselotte Møller Christoffersen oplever, at boomet i uldundertøjsalget skyldes energikrisen. For at spare på energien skal offentlige bygninger fra 1. oktober nemlig sænke temperaturen til 19 grader, og det får allerede nu folk til at handle.



- Nu har jeg cirka 20 års erfaring med salg af undertøj, og jeg har altid solgt meget uld op til vinteren, men det plejer først at være omkring november, at salget af uld starter, siger hun.

Udsolgte størrelser allerede nu

Men allerede nu begynder hylderne at være tomme, og nogle størrelser er nærmest udsolgte af de varer, der er lavet af rigtig uld.