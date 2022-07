Asbjørn rykkede rødderne op og tog alene til Italien – i dag er han et lovende cykeltalent

Trods et brækket kraveben, han havde fået under et styrt med 50 kilometer i timen til DCU-cup på Sjælland, og som havde krævet intens genoptræning, skrev han kontrakt med det schweizisk/italienske talenthold VC Mendrisio.



Det skulle dog ikke være slut med prøvelserne. For da den unge mand flyttede til Italien i februar 2020, gjorde coronaen det samme. Men selvom det havde været det nemmeste at tage hjem igen, blev han og trænede på sin hometrainer - et stativ som cyklen sættes på, så det er muligt at køre indendørs.



Da virussen endelig løsnede sit tag i Italien fik Asbjørn Hellemose endelig mulighed for at køre løb. Blandt andet Trofeo Citta di San Vendemiano, og her var hans acceleration opad så voldsom, at feltet ikke kunne følge med.