Cykelklub oplever stor fremgang efter Tour de France

Generel fremgang i cykelsporten

Tendensen ses også i resten af landet, og det er tiltrængt efter en lang periode med nedadgående medlemstal blandt unge landevejscykelryttere. Hos Dansk Cykle Union glæder de sig over de mange nye medlemmer.

- Det er dejligt for os at se, at klubberne smøger ærmerne op og siger, kom nu og prøv at være cykelrytter, for cykelsport er fantastisk, siger Martin Elleberg Petersen som er direktør for Danmarks Cykle Union.