Cykelløb lukker veje i aften

Efter sommerens store danske præstationer i cykelløbet Tour de France, er interessen for cykelsport ikke blevet mindre.

Derfor glæder mange i Hadsten sig nok til aftenens gadeløb, hvor flere danske tourryttere skal køre med om sejren i gaderne. Både Mads Pedersen, Michael Mørkøv og Andreas Kron er på startlisten.

Cykelløbet medfører også, at flere veje bliver spærret, og det får betydning for den øvrige trafik i og omkring byen, varsler Østjyllands Politi i et tweet.