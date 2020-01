Nethandlen truer: Sund forretning lukker for at være på forkant

VIDEO: Økonomien har det fint i møbelforretningen Innbo Møbler i Kjellerup, men sådan bliver det nok ikke ved med at være, forudser ejerne. Derfor vælger de nu at lukke.

Det kan måske virke helt tosset at lukke en virksomhed, der laver overskud - men ikke desto mindre, så er det hvad Henrik Pedersen har besluttet sig for at gøre.

Sammen med en medejer har har ellers gennem 20 år drevet møbelforretningen Innbo Møbler i Kjellerup. Men nu skal det være slut.

Makkerparret har besluttet at lukke biksen, mens økonomien er sund. Forude truer nemlig en øget konkurrence med den stigende nethandel og det er ikke en kamp, de ønsker at blive en del af.

- Der er en skidt tendens i både møbelbranchen og detailhandlen generelt, siger Henrik Pedersen, der er en af ejerne af Innbo Møbler.

- Hvis min spåkugle ser rigtigt, så er halvdelen af alle butikker væk om fem-ti år og så ville vores butik også få det svært vurderer vi.

Derfor ser Henrik Pedersen det som rettidig omhu at dreje nøglen om nu mens legen stadig er god og han med sine 48 år stadig kan nå at skifte branche.

Stigende nethandel Sidste år handlede vi danskere for 140 milliarder kroner på nettet. Det er 7 milliarder mere end året før.

I 2018 købte 25 procent af befolkningen deres møbler på nettet. Det tal sted til 28 procent sidste år.

Skidt med service

Innbo Møbler giver fortsat et pænt overskud, men på sigt vurderer Henrik Pedersen, at forretningen vil få svært ved at konkurrere med nethandlen, der ofte kan tilbyde billigere priser og samtidig altid har åbent.

- Det er så prisfikseret det hele i dag, at ligeså snart det koster fem kroner ekstra baglommen, så tænker forbrugerne penge i stedet for service. Og så går det jo den vej, at man skal have åbent alle ugens syv dage for at drive en forretning i dag og så er der stadig ikke åbningstid nok, siger Henrik Pedersen.

Han er dog taknemmelig for de år, han har haft i sin møbelforretning.

- Vi har været godt tilfredse og haft en udmærket hverdag i de 20 år, siger han.

- Vi har en sund forretning og kunne godt køre videre i 5-6 å, men jeg tror, at vi ville få problemer, når vi når den tid, lyder det.

Nej til nethandel

Kunderne i Innbo Møbler kommer imidlertid til at savne forretningen.

- Jeg synes, det er brandærgerligt, at den lukker. Det er en god forretning, som har været her i mange år. Vi har handlet her før og været glad for det, siger Grethe Pedersen fra nærliggende Thorning.

- Jeg elsker de her rigtige forretninger med god service. Jeg kunne aldrig drømme om at købe noget på nettet, forklarer hun.

Hendes mand Jens Jørgen Pedersen er helt enig:

- Vi kommer til at savne at der er sådan en møbelforretning i nærheden og med god service, siger han.

Innbo Møbler i Kjellerup lukker for sidste gang til maj.