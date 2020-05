Lilholt-støttekoncert for ikonisk turistattraktion gik over al forventning

Torsdag aften sad Lars Lilholt klar mutters alene i spidsen af stævnen af den ikoniske turistattraktion Hjejlen, som de sidste 159 år har sejlet turister rundt til vands i Søhøjlandet.

Det var sådan næsten som i Titanic, for jeg sad helt ude i spidsen. Det har jeg aldrig prøvet før. Lars Lilholt

Her skulle han synge til et kamera inde på havnen, så koncerten kunne blive sendt live på Facebook – uden fysiske tilskuere.

- Det var mærkeligt at sidde helt alene ude i stævnen. Det var sådan næsten som i Titanic, for jeg sad helt ude i spidsen. Det har jeg aldrig prøvet før, siger Lars Lilholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Hjejleselskabet er hårdt ramt af krisen, og for at redde Hjejlen fra at gå konkurs og blive solgt, så har JCI (Junior Chamber International) startet en indsamling.

Støttekoncerten med Lars Lilholt var en del af den indsamling.

- Lars Lilholt har også et bankende hjerte for Hjejlen og har også skrevet en sang om den. Så det er jo hans måde at støtte indsamlingen på. Vi er så taknemmelige for, at han ville stille op til det, siger formand for JCI i Silkeborg, Sonja Marie Overgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det gik over al forventning dels i forhold til antallet af dem, der var inde og høre koncerten, men også antallet af flotte donationer, vi fik. Det var virkelig overvældende.

Sonja Marie Overgaard mener, at Hjejlen forener kulturlivet med naturen på en helt fantastisk måde. Det er én af årsagerne til, at hun vil redde den.

Fire gange mere end forventet

For at sikre Hjejlens overlevelse skal indsamlingen op på minimum halvanden million kroner. Efter torsdagens koncert er de nu endnu tættere på målet.

At vi skulle ramme så meget mere, havde vi slet ikke turde drømme om. Sonja Marie Overgaard, formand for JCI i Silkeborg

Hos JCI kender de ikke det endelige beløb fra støttekoncerten med Lars Lilholt, før banken opgør alt på mandag – fredag kan de dog allerede se, at der er kommet 370.000 kroner ind via 1861 donationer over MobilePay.

- Vi havde forsigtigt håbet på 100.000. At vi skulle ramme så meget mere, havde vi slet ikke turde drømme om, siger Sonja Marie Overgaard.

- Nu er vi godt på vej mod den halvanden million.

Pengene går til selskabet bag Hjejlen, der er hårdt ramt af coronakrisen. Blandt andet er alle ansatte blevet opsagt.

Det ville være en katastrofe, hvis Hjejlen ikke var der mere Lars Lilholt

Lars Lilholt, som selv har et varmt forhold til Hjejlen, er meget tilfreds med resultatet af støttekoncerten.

- Jeg er stolt over, at der blev indsamlet så mange penge. Det synes jeg er rigtig godt, og jeg krydser fingre for, at Hjejlen overlever. Det ville være en katastrofe, hvis Hjejlen ikke var der mere, siger Lars Lilholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan så det ud, da Lars Lilholt torsdag sad på Stævnen af Hjejlen. 1861 donationer tikkede ind i løbet af koncerten, der blev sendt på Facebook.

Hofnar i dronningens kahyt

Lars Lilholt flyttede til Silkeborg som 20-årig, og Hjejlen var én af to ting, han kendte derfra.

- Jeg kan slet ikke forestille mig Silkeborg uden Hjejlen. Så da Sonja spurgte, om jeg kunne give en hånd med, så sagde jeg selvfølgelig ja. Og det blev jo en kæmpe succes, siger Lars Lilholt.

Mens alle sad og frøs oppe på dækket, så fik hofnaren lov til at stå nede i den varme og fine kahyt. Lars Lilholt

Ud over den særlige oplevelse med en koncert på stævnen af Hjejlen uden fysiske tilskuere, så har Lars Lilholt også et andet godt minde fra verdens ældste nulevende hjuldamper.

- Jeg skrev en hyldest sang til Hjejlen i forbindelse med, at den blev 150 år. Da båden skulle fejres, var Dronning Margrethe med Hjejlen. Der var jeg nede i dronningens kahyt, hvor jeg stod og spillede Hjejle-sangen for dronningen, siger Lars Lilholt.

- Mens alle sad og frøs oppe på dækket, så fik hofnaren lov til at stå nede i den varme og fine kahyt.

Hjejlen har sejlet turister rundt til vands i Søhøjlandet de sidste 159 år.

Forener kulturliv med natur

Hjejlen har tydeligvis en helt særlig betydning for mange med tilknytning til Silkeborg. Det illustreres blandt andet i de mange donationer, der er tikket ind for at redde den gamle båd.

- Hjejlen er synonym med Silkeborg. Den forener kulturlivet med naturen på en helt fantastisk måde. Det er et stykke kulturarv, som vi bare er så stolte af, og det er en del af vores identitet her i Silkeborg, siger Sonja Marie Overgaard.

Det er en oplevelse, der går igen i generationer. Sonja Marie Overgaard, formand for JCI i Silkeborg

Selvom Hjejlen efterhånden har mange år på bagen, så er den langt fra færdig med at skabe gode minder for folk i alle aldre.

- Det kan da godt være, at det er en gammel båd. Men jeg går faktisk op i, at mine egne børn får en del af den fortælling med sig. Så jeg har også haft mine egne børn med ude at sejle med Hjejlen – og de har været lige så begejstrede, som jeg selv var, da jeg var barn, siger Sonja Marie Overgaard.

- Det er en oplevelse, der går igen i generationer.

Sonja Marie Overgaard har nogle stærke minder fra barndommen, hvor hun sejlede med sine forældre på søerne med Hjejlen. Her fik hun den der autentiske oplevelse af, at det var noget helt særligt, som hun ikke har oplevet andre steder, fortæller hun.