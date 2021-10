Kim blev mobbet på jobbet - nu hjælper han andre

Blev bange og nervøs

For Kim Steffensen betød den vedvarende mobning i første omgang, at han ændrede sig fra at være glad og umiddelbar til at blive bange, nervøs, irriteret, vred og ude af balance.

- Jeg havde mest lyst til at pakke mit tøj og forlade stedet, husker han.

Men Kim Steffensen blev selvom mobningen fortsatte. Efterhånden blev han stresset til en grad, hvor han glemte, hvad han var i gang med for til sidst at blive sygemeldt og stå uden for arbejdsmarkedet i et år.

- Det år gjorde, at jeg fik sat tingene i perspektiv og fandt ud af, hvad jeg skulle bekymre mig om og hvad jeg ikke skulle bekymre mig om, siger Kim Steffensen.