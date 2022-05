Fra oprykning til Europa: Hele byen mærker SIF-succesen

I sportsbutikken Sport24 mærkes succesen også. Her er man blandt andet begyndt at sælge udebanetrøjer, og det er ellers ikke hverdagskost.

- Den har været helt vild. Det har jo nok noget at gøre med, at folk også følger dem på udebane, siger Britta Johannesen, ekspedient i Sport24 i Silkeborg om udebanetrøjen.

Og det samme gælder den røde hjemmebane-model.

- De sælger faktisk ok altid, men de har været helt vilde i år. Og så vil jeg sige, at alt det andet er fulgt med fra bamser til flag og klistermærker, fortæller Britta Johannesen, der selv har sæsonkort, alle vil have en bid med SIF.

Og succesen må siger at være godt timet. Det var nemlig kort før nytår, at sportskæden indgik samarbejde med SIF om at sælge merchandisen.