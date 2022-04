Osman må smugle børnenes mad ind på AGF-stadion

Behovet er lille

Efterspørgslen er meget lille, og vi kan ikke garantere for produkterne. Sådan lyder forklaringen fra AGF på, hvorfor man lige nu ikke kan købe mad uden svinekød på stadion.

- Vores grill-system og boder er indrettet sådan, at man for eksempel ikke kan være sikker på, at kyllingepølsen ikke har været i kontakt med svinekød, siger Søren Højlund Carlsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han påpeger, at der er mange muligheder for at købe mad, der ikke er svinekød i, som for eksempel oksekødsburger og vegetarburgere på den såkaldte AL Bank Fanzone.

Men AL Bank Fanzonen ligger udenfor stadion og er ikke mulig for fansene at benytte under en fodboldkamp som med entre og pause varer knap to timer.

- Der er boderne lukket. Men man må gerne købe maden inden og tage det med ind, siger Søren Højlund Carlsen.