Borgere har krydset togskinner i 149 år - nu er det forbudt

VIDEO: Lokale mener, at den låste låge får en negativ betydning for byen.

Siden 1871 har beboerne i Laven ved Silkeborg haft tilladelse til at krydse togskinnerne for at komme ned til et grønt område ved Julsøs bred.

Men det er slut nu.

Banedanmark, der ejer jorden, vil nemlig ikke have, at folk krydser skinnerne, og derfor blev der tirsdag formiddag sat en lås på lågen, som folk skal igennem for at komme over jernbanen.

Vi ville ikke kunne eksistere uden det her. Preben Louring, Laven Kultur- og Beboerhusforening.

Låsen er dog blevet brudt op natten til onsdag, men ifølge Hans Petersen, formand for Laven Borgerforening, går der ikke længe inden overgangen igen bliver lukket af.

- Jeg kom herned i går ved ti-tiden, og så stod der en fra Banedanmark, som var ved at skifte låsen, og han fortalte, at der ville blive låst, sættes hegn, og at vi ikke længere kan gå over her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vigtig for byen

Borgerne skal i stedet gå en omvej på lidt mindre end en kilometer via en privat sti for at komme ned til det grønne område, der blandt andet bruges til fællesspisning, boldspil og aktiviteter på vandet.

- Det er simpelthen utåleligt, fordi byen, pladsen og søen hænger så meget sammen i vores bevidsthed, at der bliver nødt til at være en overgang her et sted, siger Hans Petersen.

Læs også Hjælp fra fastlandet: Nu får småøer tilknyttet sommerlæger

- Det er vores samlingspunkt og det, der definerer os som by. Det er her, vi har alt vores samvær. Vi ville ikke kunne eksistere uden det her, i hvert fald ville det være en helt anden by, siger Preben Louring, der er næstformand i Laven Kultur- og Beboerhusforening.

På kortet her ses den nye rute, som indbyggerne i Laven må tage, hvis de vil ned til søen. En omvej på lidt mindre end en kilometer.

Sagen rejses for ministeren

I flere årtier har kommunen og borgerne kæmpet for, at Silkeborg Kommune skal overtage arealet, som den nu lige nu lejer af Banedanmark.

Jeg rejser nu sagen for ministeren. Kristian Pihl Lorentzen (V).

Det er dog ikke for alvor kommet fut i forhandlingerne, og derfor vil kommunen nu have problemet med den låste låge løst.

- Vi håber, at det er en fejl, men er det ikke det, vil vi godt lige have fat i dem, siger Hans Okholm (SF), formand for Plan-og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.

Læs også Kunstværk blev kaldt krigsruin: Nu sker der noget

Også på Christiansborg er der hjælp at hente.

- Viljen har ikke rigtig været til stede hos Banedanmark, og det er jeg fortørnet over. Derfor må de have lidt hjælp, og jeg rejser nu sagen for ministeren. Det kan selvfølgelig lade sig gøre at finde en god løsning i Laven, så det går vi efter, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Banedanmark.