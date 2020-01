Kunstværk blev kaldt krigsruin: Nu sker der noget

Kunstværket Red Fall har været et omdiskuteret emne i Randers de seneste dage.

Bygningen skulle være hvid og flot, men er grå og bærer præg af algeangreb, og det har fået en lang række randrusianere til tasterne i gruppen "Facebook Randers".

Læs også Ét billede af unik byport starter heftig debat: - Det ligner en krigsruin

Her bliver kommunen blandt andet kritiseret for at være for dårlig til at vedligeholde Red Fall.

Faktisk er det for længst planlagt, at Red Fall skal have en rensning til foråret. Helga Hjerrild, Randers Kommunes Kunstfond.

Den kritik vil Randers Kommune ikke have siddende på sig og oplyser nu, at det længe har været planen at rense kunstværket til foråret.

- Desværre har det meget fugtige vejr her i efteråret og vinteren været hårdt ved kunstværkets hvide skal - det er gået meget hurtigere med begroning end normalt. Men faktisk er det for længst planlagt, at Red Fall skal have en rensning til foråret, siger Helga Hjerrild, der er sekretær for Randers Kommunens Kunstfond, i en pressemeddelelse.

Hun fortæller, at det ikke er muligt at rense kunstværket på nuværende tidspunkt.

- Det er fristende at gå i gang straks, men det vil være ufornuftigt, for så risikerer vi at det er grønt igen inden sommeren kommer, siger hun.

Kunstværket Red Fall kan blandt andet ses på Havnegade nær havnen i Randers.

Formand for miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF), stillede sig tvivlende ved, om man havde økonomi til at rense kunstværket, men han fortæller, at man rent faktisk har penge til at gøre Red Fall hvid igen.

- Vi har en konto, der kan tage sig af den form for vedligehold eller renoveringsopgaver, siger han til TV2 ØSTJYLLAND:

Det er dette billede af Mads Bo Hussmann, der har startet en ophedet debat i gruppen "Facebook Randers". Foto: Privat Foto: Privat

Glæde over rensning

Manden, der startede debatten i "Facebook Randers", er Mads Bo Hussmann. Han glæder sig over, at kommunen gør noget ved problemet.

- Det er da glædeligt, at de vil rengøre den og gøre den hvid igen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I opslaget, der har fået over 300 kommentarer og 400 reaktioner, kalder han blandt andet Red Fall i sin nuværende stand for en "rædsel af en tingest", og han er stadig ikke helt overbevist om kommunens indsats.

- Den er sgu bare trist at se på, når den ikke er hvid. Hvis ikke man vil sørge for, at den er pæn og i stand hele tiden, kan man ligeså godt fjerne den, siger Mads Bo Hussmann.

Kunstværket Red Fall har stået på Østervold i Randers siden 2002.