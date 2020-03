Anbefalingen var at lukke genbrugspladserne, men i Silkeborg holder de åbent

I mange østjyske haver hober haveaffaldet sig formentlig op i disse dage. Mange er sendt hjem fra job, solen har skinnet og haven er begyndt at spire.

Men for langt de fleste må fyldte sække og trailere vendte hjemme på matriklerne et stykke tid endnu, for kommunerne har lukket genbrugspladsen for private på grund af frygten for COVID-19 smitte.

Men sådan er det ikke i Silkeborg Kommune. Her kan folk stadig komme af med blandt andet haveaffald og småt brændbart.

Jarl Gorridsen, bestyrelsesformand, Silkeborg Forsyning, mener det er forsvarligt at holde genbrugspladserne åben. De følger alle myndighedernes anbefalinger. Foto: Ole Jermiin Dieserud

Helt i orden

Kommunernes Landsforening har ellers anbefalet alle kommuner at lukke deres genbrugspladser for private.

Men i Silkeborg er det forsyningsselskabet, der står for genbrugspladserne, så er de ikke underlagt anbefalingerne. Og de forsikrer samtidig, at sikkerheden er helt i orden.

- Det hele er tjekket. Pladsernes størrelse, personalet er uddannet, der er skiltet, og så sørger vi for, at der ikke kommer for mange ind ad gangen, siger han og fortsætter:

- Vi har rådført os med myndighederne. Både den store COVID-19 Kommission og de lokale politimyndigheder omkring det her.

Carsten Meyer-Zeuthen, selvstændig fra Silkeborg var på genbrugspladsen i dag Foto: Ole Jermiin Dieserud

Glad for åbningen

På genbrugspladsen i Silkeborg i dag var Carsten Meyer-Zeuthen der er selvstændig. COVID-19 krisen har givet ham nogle timer i overskud og han har været i haven. Derfor sætter han pris på, at genbrugspladsen holder åbent:

Genbrugsstationerne i Silkeborg Kommune har som nogen af landets eneste stadig åben. Foto: Ole Jermiin Dieserud

- Det ville være ærgerligt, hvis man ikke kunne komme af med haveaffaldet, så jeg er glad for, at de har åbent, siger han.

Resten af landet af lukket genbrugsstationer på grund af risiko for smitte. Er du ikke bange for smittefaren her?

- Nej, fordi jeg synes, at folk respekterer retningslinjerne, og at medarbejderne her er gode. Jeg synes, der er afstand, men vi begrænser det. Vi kommer ikke herop mange gange, siger han.