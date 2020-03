Få i Region Midt bliver uddannet til at håndtere respiratorer: Lægestuderende undrer sig

De lægestuderende undrer sig over, at der bliver uddannet så få til at hjælpe med respiratorer i Region Midtjylland.

Hvorfor må vi ikke hjælpe til?

Sådan spørger en række lægestuderende, der undrer sig over, at så få af de midtjyske studerende, der har meldt sig til at hjælpe i corona-epidemien, kommer på kursus i at passe COVID-19 syge i respirator.

I Region Hovedstaden kommer 240 studerende på et såkaldt akut ventilatør-kursus, hvor de lærer at håndtere patienter i respiratorer. Og i Odense forventer man at uddanne 133 ventilatører.

Bekymrende

I Aarhus er der foreløbig kun planlagt tre ventilatørkurser og det undrer de lægestuderende.

- Vi undrer os rigtig meget over, at man slet ikke er gået i gang med at uddanne flere. Der er blevet oprettet få ekstra kurser i Region Midtjylland, men slet ikke nok og ikke i det omfang vi ser andre steder i landet, siger Katrine Bønnerup, der er formand for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) i Aarhus.

- Vi er bekymrede for, at der ikke er nok i beredskabet og det kunne være en fordel at bruge de her stille uger på at uddanne flere.

Jacob Kühl er lægestuderende og undrer sig over, at det har taget så lang tid, før han fik lov at oprette sig i jobbanken for ekstra hænder i corona-epidemien. Foto: Christian Fomsgaard

Løber panden mod en mur

Da COVID-19 epidemien begyndte at rulle ind over Danmark kom myndighederne med et opråb til danske læge- og sygeplejestuderende: Meld Jer under fanern, vi kan få brug for rigtig mange hænder, lød budskabet.

Én af dem, der har forsøgt at melde sig, er lægestuderende Jacob Kühl Hansen, der læser på 8. semester på Aarhus Universitet. Han har dog hidtil løbet panden mod en mur, når han har forsøgt at registrere sig.

For for at blive en del af jobbanken, skulle man nemlig indtil i går enten have færdiggjort kurset som ventilatør eller sygeplejevikar.

- Jeg synes, det er lidt frustrerende, fordi vi i starten fik en melding om, at det var vigtigt, at flest muligt medicinstuderende i Region Midtjylland meldte sig under flaget og det vil jeg rigtig gerne være en del af, siger Jacob Kühl Hansen.

- Det virker underligt at man uddanneer så mange andre steder, men vurderer at der måske ikke er behov her eller i hvert fald er noget langsommere om at komme i gang med det.

Frygter at mangle hænder

Foreningen af Danske Lægestuderende er udmærket klar over, at der i den nuværende situation ikke er overskud til fokus på den enkelte studerendes uddannelse, men de frygter at de manglende kurser i Region Midtjylland kan få store konsekvenser.

- Vi frygter at stå i en situation, hvor man havde forventet at have nok hænder, men hvor der lige pludselig kommer den her top i epidemien, og hvor der ikke er nok personale til at passe respiratorerne. Det er det, som kan komme til at gå galt ligesom det er sket i andre lande, siger Katrine Bønnerup fra Foreningen af Danske Lægestuderende.

I andre lande har man ikke været forberedt på epidemien med coronasmitte. Det forsøger man at være i Danmark, men de lægestuderende undrer sig over,a t Region Midtjylland ikke gør mere. Foto: Arkiv

Udnyt tiden

Fra foreningens side har de længe forsøgt at råbe Region Midtjylland op – indtil videre uden held.

- Vi håber, at det er fordi, der er styr på situationen, men vi opfordrer til, at man udnytter de lidt mere stille uger til at efteruddanne os, siger Katrine Bønnerup.

Lægestuderende Jacob Kühl Hansen er glad for endelig at være blevet en del af jobbanken, men undrer sig også over Region Midtjyllands håndtering indtil videre.

I FADL har de tilbudt regionen og Aarhus Universitetshospital at hjælpe med at stable ekstra kurser på benene.