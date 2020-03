Guider afviser pårørende på sygehus: Slut med besøg og blomster

Det er slut med besøg, blomster og blommer i madeira på hospitalerne. Danske Regioner indførte i går et forbud mod besøg på alle danske hospitaler.

På Aarhus Universitetshospital tager man de nye retningslinjer alvorligt. Derfor har man indsat guider ved alle de store indgange. Guiderne skal sikre, at reglerne bliver fulgt.

Alle de initiativer, vi kan tage, for at afskære smittevejene, dem tager vi. Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte patienterne i den her situation, hvor der kan komme smitte. Alle de initiativer, vi kan tage, for at afskære smittevejene, dem tager vi, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sygehus tjekker børn og voksne for corona på livet løs

Forbuddet omfatter dog ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation eller forældres besøg hos egne mindreårige børn.

I de situationer hjælper guiderne de besøgende til at sørge for at få sprittet hænder, inden man bevæger sig ind på hospitalet.

03:12 VIDEO: Se de nye akutte COVID-19 klinikker på Aarhus Universitetshospital i videoen her. Interviewet er fra onsdag d. 18. marts 2020. Luk video

Frygt for smittespredning fra blomster

Det er ikke kun besøg, der nu bliver indskrænket. Også de pårørendes mulighed for at glæde patienter med eksempelvis blomster eller chokolade bliver fjernet.

- I den her situation, har vi brug for at afskære alle smitteveje. Derfor har vi stoppet for det i dag – ingen gaver og ingen blomster på hospitalet, siger Poul Blaabjerg.

Læs også Sygehus har travlt: To nye COVID-19-klinikker er klar

Normalt er det frivillige fra Røde Kors, der står ved hovedindgangene på Aarhus Universitetshospital. Men Røde Kors har valgt at hjemsende de frivillige, og de nye guider i de gule veste har en baggrund som bl.a. portører, serviceassistenter, administrative medarbejdere og medarbejdere fra telefonomstillingen.

Ellen Mortensen er en af de nye guider i gule veste, som står ved hovedindgangene på Aarhus Universitetshospital. Hun arbejder normalt som serviceassistent i Arbejdsmedicin, men hendes afdeling er lukket ned, så derfor tager hun nu vagter som guide. Foto: Aarhus Universitetshospital / Tonny Foghmar

Indgange lukker kl. 18.00

De nye retningslinjer betyder også, at alle indgange fremover er lukket fra klokken 18.00.

- Der vil være videotelefon ved indgangene, så man kan komme i kontakt med personalet. Kun på skadestuen, lægevagten og et par enkelte andre steder er der åbent på døgnbasis, siger hospitalsdirektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Influenza, covid-19 eller almindelig forkølelse? Få overblik over symptomerne

Ifølge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen klokken 12.00 i dag er 30 mennesker lige nu indlagt på en intensivafdeling i Danmark. Heraf er 27 personer i respirator.