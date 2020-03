Influenza, covid-19 eller almindelig forkølelse? Få overblik over symptomerne

Næsen løber, man hoster og føler sig sløj.

Den tilstand kender mange danskere til i årets kølige måneder.

Men efter coronavirussen er kommet til Danmark, og landet er lukket ned for at mindske smittefare, er det nærliggende at komme i tvivl: Hvordan ved man, om man er ramt af en gængs forkølelse, influenza eller er smittet med coronavirus?

Ifølge overlæge og forskningschef ved Nordsjællands Hospital, Thea Kølsen Fischer, der er ekspert i vira og epidemier, vil det i mange tilfælde være svært at skelne.

- Det er faktisk så godt som umuligt at kende forskel fra influenzaen. Vi ved om covid-19, at den har et forløb, der minder meget om den, bortset fra at den i mange tilfælde varer lidt længere, siger Thea Kølsen Fischer.

En forkølelsesvirus er typisk kendetegnet ved mildere symptomer som at være "snottet" og have ondt i halsen.

Se en oversigt over symptomerne på forkølelsesvirus, sæsoninfluenza og coronavirus nedenfor:

Den afgørende forskel

Thea Kølsen Fischer påpeger, at det er højsæson for flere typer vira, der i mange tilfælde giver mennesker de samme slags symptomer.

Det gør det vanskeligere at vide, om der er tale om coronavirus.

Det kan være utrygt, hvis man har været syg, og ikke ved, om man har haft covid-19 eller influenza. Thea Kølsen Fischer

- Lægen vil typisk heller ikke kunne kende forskel i tilfælde, hvor symptomerne er milde, men vil kunne vurdere, om symptomerne er alvorlige nok til, at man skal behandles, tilføjer hun.

Der er dog ifølge Thea Kølsen Fischer én afgørende forskel på den almindelige influenza og coronavirus, man skal holde øje med.

Nemlig at coronavirus i svære tilfælde kan gøre det svært at trække vejret.

- Hvis man har influenzasymptomer, men i øvrigt er rask, skal man først være bekymret, hvis man får problemer med vejrtrækningen, siger Thea Kølsen Fischer.

Hvis man oplever at have svært ved at trække vejret, skal man kontakte lægen med det samme. Det samme skal man i tilfælde af, at influenza-symptomerne bliver værre over tid, eller sygdommen varer længere end de fem dage, der er typisk for influenza.

Vær ikke nervøs, hvis du er rask igen

Hvis man derimod kun har milde influenza-symptomer, lyder opfordringen fra myndighederne, at man blot skal blive derhjemme i sygesengen.

Det betyder ifølge Thea Kølsen Fischer, at der kommer mange tilfælde, hvor det aldrig vil blive afklaret, om en person er ramt af covid-19 eller ej. Men det har ifølge forskningschefen faktisk ikke den store betydning.

- Det kan være utrygt, hvis man har været syg og ikke ved, om man har haft covid-19 eller influenza. Men erfaringerne indtil videre fra Kina er, at så snart man er rask igen, er der intet at frygte. Om man så havde covid-19 eller ej, siger Thea Kølsen Fischer.