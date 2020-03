Øens eneste købmand blev ramt af sygdom - men så kom de lokale til undsætning

Med sikker afstand til hinanden sørger brugsuddeler Helle Rossen (i midten) for, at der bliver oplært nyt personale. Foto: Privat

Hvad gør man, når den eneste dagligvarebutik pludselig mangler medarbejdere til at få det hele til at løbe rundt, og der ikke lige er mulighed for at tage et smut til fastlandet for at hente forsyninger?

Hos øboerne på Anholt er svaret klart: Man smider, hvad man har i hænderne og melder sig til tjeneste!

- Vi er et isoleret minisamfund, hvor vi skal holde alle kritiske funktioner åbne. Vi er kun de mennesker, vi nu engang er. Så det var oplagt at ansætte nogle af dem, der alligevel ikke har et arbejde at passe i disse tider, siger brugsuddeler i Dagli’Brugsen Anholt Helle Rossen til TV2 ØSTJYLLAND.

Børnehavepædagog bag kassen

Tre øboere, der for tiden ikke kan passe deres normale arbejde på grund af nedlukningen af Danmark, er blevet ansat i Dagli’Brugsen.

Brugsuddeler Helle Rossen fik hurtigt hjælp af andre øboere, da hun pludselig var ene kvinde om at drive øens Brugs.

Rebekka fra børnehaven, Jacob fra Spiseriet og Line fra restauranten ’Ved Vejen’ er nu blevet en del af beredskabet, der skal holde øens eneste dagligvarebutik kørende.

Jeg har både tænkt over, hvem der har nogle brugbare kvalifikationer fra deres ’rigtige’ arbejde, og hvem der kunne bruge en ekstra indtægt for tiden. Helle Rossen, brugsuddeler

Og det er ikke bare hvem som helst, Helle Rosen har bedt om hjælp.

- Der var en helt klar tanke bag, hvilke af mine kunder jeg spurgte om hjælp. Jeg har både tænkt over, hvem der har nogle brugbare kvalifikationer fra deres ’rigtige’ arbejde, og hvem der kunne bruge en ekstra indtægt for tiden, siger hun.

Jacob og Line er vant til at have med salg og kunder at gøre fra deres restaurant-arbejde. Men der er også andre kvaliteter, der er gode at have i en købmandsbutik.

- Rebekka, der er børnehavepædagog, gør et rigtig godt indtryk ved kassen. Hun ved lige, hvordan det skal gøres, siger Helle Rossen.

Anholt er Danmarks mest isolerede ø. Det tager cirka tre timer at tage med færgen til Grenaa. Foto: Norddjurs Kommune

Alle vil gerne hjælpe

Helle Rossen har godt nok spurgt de tre nye medarbejdere om hjælp, men de havde allerede været på banen og sagt, at de var klar, hvis det blev nødvendigt.

Både turistchefen og færgekontorpasseren har sagt, at de vil tage vagter i Brugsen, hvis det bliver nødvendigt. Helle Rossen, brugsuddeler

De tre nye medarbejdere er langt fra de eneste øboere, der har tilbudt deres assistance.

- Alle ved, hvor vigtigt det er at holde Brugsen åben. Ud over dem, jeg nu har ansat, har jeg også nogle backups i tidligere ansatte, siger Helle Rossen.

- Både turistchefen og færgekontorpasseren, der tidligere har arbejdet her, har sagt, at de vil få passet vagter i Brugsen ind i deres ellers travle arbejdsdag, hvis det bliver nødvendigt.

Hun fortæller også, at stort set alle på Anholt har arbejdet i Brugsen på et eller andet tidspunkt i deres liv.

En kritisk samfundsfunktion på øen

På en isoleret ø som Anholt er hver medarbejder i øens eneste dagligvarebutik yderst nødvendig, for at de lokale beboere kan få brød, mælk og kød.

Derfor holder børnehaven på Anholt også nødåbent i dag, onsdag, for første gang siden nedlukningen af Danmark, så én af medarbejderne i Dagli’Brugsen kunne komme på arbejde.

- I vores lille minisamfund er der stor forståelse for, at det er yderst nødvendigt at holde Brugsen åben. Derfor hjælper alle til, hvor de kan, siger Helle Rossen.

LokalBrugsen er Anholts eneste dagligvarebutik. Foto: Google Street View

På forkant med krisen

Øboerne på Anholt har i længere tid end resten af landet levet med de restriktioner, som hele Danmark nu er underlagt.

- Allerede ti dage før, det blev et krav fra myndighedernes side, lukkede vi af, så der kun kunne være ti kunder i butikken ad gangen. Derudover satte vi også håndsprit op en uge før det rigtig begyndte i Danmark, siger Helle Rossen.

Der er generelt stor fokus blandt øboerne på at undgå smittespredning på Anholt, som endnu ikke har haft et eneste tilfælde af COVID-19.

Blandt andet er Dagli’Brugsen på Anholt ifølge brugsuddeleren den butik i Danmark, der får omsat mest via appen ’Scan og Betal’.

Denne her krise har været med til at bringe os endnu tættere sammen, end vi var i forvejen her på Anholt. Helle Rossen, brugsuddeler

På den måde betjener kunderne sig selv, så de ikke kommer for tæt på medarbejdere. Helle Rossen har dermed mere tid til at oplære sine nye medarbejdere. Og nu har de også udviklet på den funktion.

- Nu kan ældre og karantæneramte betale med ’Scan og Betal’ hjemme fra deres hus, når varerne bliver leveret.

Krisen bringer øboere tættere sammen

Selvom der er mange alvorlige konsekvenser ved corona-krisen, så er der ikke noget, der er så slemt, at det ikke er godt for noget.

- Denne her krise har været med til at bringe os endnu tættere sammen, end vi var i forvejen her på Anholt, siger Helle Rossen.

De personer, der varetager kritiske funktioner på Anholt, har hver lørdag et hurtigt møde på en græsplæne – naturligvis med to meters afstand til hinanden.

Her deltager lægen, sygeplejersken, repræsentanter for borgerforeningen, den lokale betjent og brugsuddeler Helle Rossen.

- På mødet gennemgår vi, om der er svage punkter i vores samfund, og om der er noget, vi skal gøre bedre, siger hun.