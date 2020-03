Tusindvis ser med, når kendt Aarhus-komiker laver ’corona-fitness’

Hver formiddag når klokken slår 11, trækker Aarhus-komikeren Melvin Kakooza i træningstøjet.

Mens coronavirussen har tvunget mange både børn og voksne til at blive hjemme, er han nemlig blevet personlig træner for tusindvis af danskere på Instagram.

Her sender han hver dag live fra sin stue, hvor han i bedste morgengymnastik-stil opfordrer seerne bag skærmen til at være med.

- Jeg håber, at det bringer smil og et sammenhold hjemme i stuerne. Det er så fedt at opleve, at vi på trods af denne tid kan stå sammen hver for sig, siger Melvin Kakooza i Go’ Morgen Danmark.

Screendump fra instagram: @melvinkakooza

Og ud i stuerne kommer komikeren i hvert fald. De forskellige træningsvideoer, der kan følges live på Instagram, sniger sig gerne op på mellem 50.000 og 70.000 visninger.

Idéen opstod ud af det blå

Det stod dog ikke skrevet i stjernerne, at det var netop Melvin Kakooza, der skulle ende med at få pulsen op hos danskerne. Selv er komikeren nemlig ingen fitnessguru, fortæller han.

- Det bider mig jo lidt i røven nu. Jeg er typen, der normalt gerne tager elcyklen eller bilen rundt omkring, så jeg har godt nok ømme stænger efterhånden. Men det har faktisk været rigtig godt. På mange måder har det været en selvterapi i disse tider, siger han.

Melvin Kakooza var også hoppet i træningstøjet til sit interview med Go' Morgen Danmark. Foto: Go' Morgen Danmark

Idéen til de livestreamede træningsseancer opstod ud af det blå, da komikeren skulle passe sin syvårige nevø og sin lillebror på 13 år.

For at holde de to drenges energiniveau i skak kastede han sig nemlig ud i at danse rundt og lave gymnastik med dem.

Det skulle vise sig at være en stor succes, og derfor besluttede han sig for at gøre det til et morgenritual. Men denne gang ville han invitere danskerne med.

Melvin Kakooza gik for nyligt viralt på Facebook i slipstrømmen på debatten om, hvor vidt det er ok, at forældre får deres børns skolefoto retoucheret. Han lagde sit eget skolefoto op, hvor det er umuligt at se ham. Foto: Privatfoto

Det sure med det søde

Sidenhen har flere kendte danskere lagt vejen forbi Melvin Kakoozas hjemmetræningsstudie – på sikker afstand over en videoforbindelse.

Både tv-vært Sofie Linde, komiker Ruben Søltoft og fodboldspiller Christian Eriksen har hjulpet til med at sætte gang i kondiskoene ude i stuerne.

Og fortsætter coronavirussen med at holde folk indendøre, følger komikeren trop med bunkevis af nye videoer.

Han har nemlig besluttet sig for at tage det sure med det søde:

- Jamen så siger jeg bare: ”Hello sixpack”, griner han.