Skal du med? Spritny hurtigfærge giver gratis prøvetur

En form for indvielse

Samsø Rederi har dog ikke kun arrangeret de gratis prøveture for at klæde besætningen helt på.

Rederiet ville nemlig have fejret Lilleøres første sejltur med passagerer med en stor indvielse, men det har covid-19 forhindret.

- Vi kan desværre ikke holde en stor indvielse, så det her med at give et par gratis ture er et lille plaster på såret til dem, der rigtig gerne vil med, siger Carsten Kruse.