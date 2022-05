Østjyderne vælger sofaen over løbeskoene: To kommuner skraber bunden

Derfor er der enormt potentiale i mere videndeling af de mange, men sporadiske løsninger kommunerne har.

SMV Danmark foreslår også, at man åbner ”Åben skole”-puljerne, så netop lokale fitnesscentre for eksempel også kan være med til at give skolebørn en inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen. I dag kan skolerne kun bruge puljerne til at samarbejde med foreninger.

Aarhus i toppen

Aarhus tapper også ind i hypotesen om, at storbybeboere er mest aktive. Her lever 46 procent af kommunens borgere op til WHO-anbefalingerne, og 12 procent lever med svær overvægt.